"Обі*ратися, побачивши НАТО!" У мережі висміяли нові російські танки

Користувачі мережі висміяли нововведення, яке з'явилося в конструкції російського танка "Армата".

Український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook опублікував новину про те, що росіяни обладнали танк "Армата" туалетом.

"Що найголовніше в танку ?!" – іронічно зазначив він.

"Тут основне обмеження - немає можливості справляти природні потреби. Тобто, вода і сухий пайок в танку є, але все інше, вибачте, не передбачено. Проблему вдалося вирішити тільки в машинах на платформі "Армата", – хвалилися російські інженери.

При цьому в мережі висміяли головну інновацію російських танків.

"Можна обі*сратися не виходячи з танка. Геніально!", "Туалет, в сенсі помийницю поставили?", "Тепер все стало ясно. Туалет на колесах. Сколково не дрімає. Переплюнули НАТО!", "Ta ладно, невже таки прорізали в підлозі дірку?","Щоб відразу класти цеглу при вигляді військ НАТО","Кількість бажаючих йти в танкісти різко скоротилося", – сміялися в мережі.

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