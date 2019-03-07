|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Обі*ратися, побачивши НАТО!" У мережі висміяли нові російські танки

3.9тЧитати матеріал російською

Користувачі мережі висміяли нововведення, яке з'явилося в конструкції російського танка "Армата".

Український журналіст Роман Цимбалюк в Facebook опублікував новину про те, що росіяни обладнали танк "Армата" туалетом.

"Що найголовніше в танку ?!" – іронічно зазначив він.

"Тут основне обмеження - немає можливості справляти природні потреби. Тобто, вода і сухий пайок в танку є, але все інше, вибачте, не передбачено. Проблему вдалося вирішити тільки в машинах на платформі "Армата", – хвалилися російські інженери.

Новини
"Це ганьба!" Українці різко відреагували на скандал в оборонці

При цьому в мережі висміяли головну інновацію російських танків.

"Можна обі*сратися не виходячи з танка. Геніально!", "Туалет, в сенсі помийницю поставили?", "Тепер все стало ясно. Туалет на колесах. Сколково не дрімає. Переплюнули НАТО!", "Ta ладно, невже таки прорізали в підлозі дірку?","Щоб відразу класти цеглу при вигляді військ НАТО","Кількість бажаючих йти в танкісти різко скоротилося", – сміялися в мережі.

"Обі*ратися, побачивши НАТО!" У мережі висміяли нові російські танки

Скріншот

"Обі*ратися, побачивши НАТО!" У мережі висміяли нові російські танки

Скріншот

"Обі*ратися, побачивши НАТО!" У мережі висміяли нові російські танки

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії політики зганьбилися з привітаннями до 8 Березня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
4
42
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
При виде нато я тоже обосрался бы от смеха! Так и представляю себе как буду поднимать на вилы губастенького негра в сибирских лесах. Ох, умора))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
немытые росисяне быстро превращается в засранное кацапьё. нано туалеты же ж, из сколково? в пелерации, якобы учёные, со своими некими инновациями - впереди планнты ваей.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Задов Лева
Задов Лева
минин евген, вот обосрут москали свои танковые унитаза, вот тут и появятся профессионалы по мытью унитазов с Галиции ....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Задов Лева
Задов Лева
Chesny Victor, даун, ты и в армии то не служил?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги