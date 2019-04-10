|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Не просп*зди Россию!" Путин оскандалился странным выражением

1.4тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин попал в неловкую ситуацию, говоря об экономическом развитие РФ. Так, из его уст прозвучало весьма странное слово, которое озадачило сеть.

В частности, видеофрагмент выложил в Facebook российский журналист Олег Кашин. Инцидент произошел во время Международного арктического форума.

Во время выступления из уст Путина прозвучала весьма неоднозначная фраза, многим послышалось слово "просп*здили".

Новости
"Убийцу спрашивать не будем": у Порошенко объяснили билборды с Путиным

Владимир Путин

Владимир Путин

Правда, если прислушаться, то все-таки можно понять высказывание по-другому: "Не проспит здесь что-то Россия с точки зрения освоения этих ресурсов?".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Из пУтина президент, как из говна пуля. Худшего правителя у России ещё не было: карлик, ботокс, педофил, тиран, узурпатор, диктатор, царёк с прилагательным "кровавый".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения