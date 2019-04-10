"Не просп*зди Россию!" Путин оскандалился странным выражением

Президент России Владимир Путин попал в неловкую ситуацию, говоря об экономическом развитие РФ. Так, из его уст прозвучало весьма странное слово, которое озадачило сеть.

В частности, видеофрагмент выложил в Facebook российский журналист Олег Кашин. Инцидент произошел во время Международного арктического форума.

Во время выступления из уст Путина прозвучала весьма неоднозначная фраза, многим послышалось слово "просп*здили".

Владимир Путин

Правда, если прислушаться, то все-таки можно понять высказывание по-другому: "Не проспит здесь что-то Россия с точки зрения освоения этих ресурсов?".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

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