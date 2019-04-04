"Копыта не разгибаются!" Путин оскандалился новым проколом с обувью

Президент России Владимир Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

На фото, опубликованных Кремлем, пользователи тут же заметили высокие каблуки на его туфлях. Как известно, этот прием команда Путина использует для того, чтобы искусственно откорректировать его маленький рост.

"Фокус", в частности, прокомментировал украинский политолог и блоггер Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин

"Путин в Кремле с президентом Казахстана Токаевым. Опять копыта Путину криво смонтировали - не разгибаются!" – подчеркнул он в своем Telegram.

Касым-ЖомартТокаев и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли визит президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

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