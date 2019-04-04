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"Копыта не разгибаются!" Путин оскандалился новым проколом с обувью

6.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

На фото, опубликованных Кремлем, пользователи тут же заметили высокие каблуки на его туфлях. Как известно, этот прием команда Путина использует для того, чтобы искусственно откорректировать его маленький рост.

"Фокус", в частности, прокомментировал украинский политолог и блоггер Алексей Голобуцкий.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Путин в Кремле с президентом Казахстана Токаевым. Опять копыта Путину криво смонтировали - не разгибаются!" – подчеркнул он в своем Telegram.

Касым-ЖомартТокаев и Владимир Путин

Касым-ЖомартТокаев и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли визит президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха)Хлы,как низко вы пали,раз мониторите постоянно обувь Путина)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Присматриваются нерабы к чоботам своего Верховного Божества! Как бы не пришлось эти чоботы на колинях целовать,да щиро дякувать
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