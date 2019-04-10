"Не просп*зди Росію!" Путін оскандалився дивним виразом

Президент Росії Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію, говорячи про економічний розвиток РФ. Так, з його вуст прозвучало досить дивне слово, яке спантеличило мережу.

Зокрема, відеофрагмент виклав у Facebook російський журналіст Олег Кашин. Інцидент стався під час Міжнародного арктичного форуму.

Під час виступу з вуст Путіна прозвучала вельми неоднозначна фраза, багатьом почулося слово "просп*зди".

Володимир Путін

Правда, якщо прислухатися, то все-таки можна зрозуміти вислів по-іншому: "Не проспить тут щось Росія з точки зору освоєння цих ресурсів?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін під час зустрічі з новоспеченим главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим знову потрапив у незручне становище через своє специфічне взуття.

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