"Найдите дуре мужика!" Поклонская обиделась на жесткую карикатуру с Николаем ІІ

Депутат признанной нелегитимной в Украине Государственной думы, экс-"прокурор" аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из сети карикатуру на нее с изображением российского царя Николая ІІ.

Как передает "РИА Новости", автором рисунка является некий художник Денис Лопатин, который изобразил Поклонскую в святом обличии с фаллоимитатором в виде бывшего российского царя. Карикатура сопровождается текстом: "Найдите дуре мужика!"

Данное творение сильно оскорбило Поклонскую и она намерена добиться, чтобы его убрали из интернета. "Сегодня мной направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети интернет такого, с позволения скажу, портрета", — заявила она.

Ранее следователи отказались заводить уголовное дело в отношении Лопатина. Из-за этого Поклонская предложила им заказать у художника портреты и для себя. При этом в своем заявлении она назвала бывшего российского царя "православным святым".

"Если наши правоохранители с экспертами — философами, филологами — считают, что эта мерзость – норма, и как они ее именуют "жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции": закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного", — заявила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская нашла в открытии Крымского моста идею Николая II.