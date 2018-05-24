"Знайдіть дурепі мужика!" Поклонська образилася на жорстку карикатуру з Миколою ІІ

Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-"прокурор" анексованого РФ Криму Наталія Поклонська попросила Роскомнадзор видалити з мережі карикатуру на неї із зображенням російського царя Миколи ІІ.

Як передає "РІА Новини", автором малюнка є художник Денис Лопатін, який зобразив Поклонску в святому образі з фалоімітатором у вигляді колишнього російського царя. Карикатура супроводжується текстом: "Знайдіть дурепі мужика!"

Даний витвір сильно образив Поклонску і вона має намір домогтися, щоб його прибрали з інтернету. "Сьогодні мною направлено запит до Роскомнадзору на видалення з мережі інтернет такого, з дозволу скажу, портрета", - заявила вона.

Раніше слідчі відмовилися порушувати кримінальну справу стосовно Лопатіна. Через це Поклонська запропонувала їм замовити у художника портрети і для себе. При цьому в своїй заяві вона назвала колишнього російського царя "православним святим".

"Якщо наші правоохоронці з експертами - філософами, філологами - вважають, що ця мерзота - норма, і як вони її називають "жанрова специфіка, вкладається в культурну норму естетичної реакції": замовте собі у такого таланту свої портрети і портрети своїх близьких в такому ж вигляді, як представлений православний святий, і від душі повеселитися від побаченого", - заявила Поклонська.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Поклонська знайшла у відкритті Кримського мосту ідею Миколи II.