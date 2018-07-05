"Найдите 10 отличий": в Луганске сделали фейковую копию популярного продукта

В оккупированном Луганске на прилавках появились поддельные продукты украинской торговой марки, которые были сделаны в так называемой "ЛНР".

Подделку с целью повысить продажи реализует местный супермаркет "Абсолют", передает jyrnalist.ru.

"Вот ведь как бывает в оккупированном Луганске: выйдешь в магазин за кефирчиком, увидишь нормальный продукт из свободной Украины, купишь — а оно оказывается совсем не тем, на что ты рассчитывал... Найдите 10 отличий", - сказано в сообщении.

Так, за кефир купянского молочного комбината "Заречье" Харьковской области выдается кефир "Заречное" производства Луганского хладокомбината. Слоган предприятия с Харьковщины "Якість — наша традиція" был переведен на русский язык и размещен на упаковке подделки, где также указано "Сделано в ЛНР".

"Чистосердечное признание в собственно преступлении — это надо умудриться! ", - отмечает автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли торт "Вишневый сад", произведенный в Луганске.