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"Мог и лизнуть!" Сеть озадачили странные объятия Путина с мужчинами

1.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, успел попасть в новый курьез.

Так, в сети появились фото и видео его "жарких" объятий с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры, в частности, показал в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Путин и Рахмон в Душанбе: обнимашки президентского уровня", – написал он. Пользователей удивили такие любезности.

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Владимир Путин и Эмомали Рахмон

Скриншот с видео

Причем, на отдельных фото видно, что президенты еще и держались за руки. "Будь Рахмон помладше, то мог бы и в животик его лизнуть..." – пишут в комментариях.

На этом все не закончилось. Позже Путин публично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем рождения. Он подарил ему мороженое российского производства. Без объятий и тут не обошлось.

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Скриншот с видео

Отметим, что при этом Путин проигнорировал День рождения лидера США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опять попал в эпицентр насмешек из-за своего внешнего вида, в частности, роста. В этот раз сеть позабавило видео, сделанное на саммите Шанхайской организации сотрудничества во время официального фотографирования.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Тоже мне новость. Весь мир давно знает что пуйло то ещё пидрило.
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леня зе
леня зе
ПНХ ПТН, тебя отпетушил или педручу?
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леня зе
леня зе
горячую линию с Путиным открыли вна Украине?во как интересуются жизнью темнейшего.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Трахнутые за печеньку в истерике, все пропало)))
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