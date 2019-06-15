"Мог и лизнуть!" Сеть озадачили странные объятия Путина с мужчинами

Президент России Владимир Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, успел попасть в новый курьез.

Так, в сети появились фото и видео его "жарких" объятий с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кадры, в частности, показал в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Путин и Рахмон в Душанбе: обнимашки президентского уровня", – написал он. Пользователей удивили такие любезности.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон Скриншот с видео

Причем, на отдельных фото видно, что президенты еще и держались за руки. "Будь Рахмон помладше, то мог бы и в животик его лизнуть..." – пишут в комментариях.

На этом все не закончилось. Позже Путин публично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем рождения. Он подарил ему мороженое российского производства. Без объятий и тут не обошлось.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Скриншот с видео

Отметим, что при этом Путин проигнорировал День рождения лидера США Дональда Трампа.

Владимир Путин приехал в загородную резиденцию Рахмона на неофициальный ужин для лидеров саммита СВМДА pic.twitter.com/iSbYaJmvVO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июня 2019 г.

Путин и Рахмон в Душанбе: Обнимашки президентского уровня pic.twitter.com/ppS3PvGDSl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июня 2019 г.

Владимир Путин перед началом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения.



Председатель Си — большой любитель сладкого, и среди подарков от Путина было мороженое российского производства pic.twitter.com/CL6WOO5QJW — RT на русском (@RT_russian) 15 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опять попал в эпицентр насмешек из-за своего внешнего вида, в частности, роста. В этот раз сеть позабавило видео, сделанное на саммите Шанхайской организации сотрудничества во время официального фотографирования.

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