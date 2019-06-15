"Міг і лизнути!" Мережу спантеличили дивні обійми Путіна з чоловіками

Президент Росії Володимир Путін перед початком Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка проходить в Душанбе, встиг потрапити у новий курйоз.

Так, у мережі з'явилися фото і відео його "міцних" обіймів з главою Таджикистану Емомалі Рахмоном. Кадри, зокрема, показав у своєму Twitter журналіст прокремлівської пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Путін і Рахмон у Душанбе: обнімашки президентського рівня", – написав він. Користувачів здивували такі люб'язності.

Володимир Путін і Емомалі Рахмон Скріншот з відео

Причому, на окремих фото видно, що президенти ще й трималися за руки. "Чкби Рахмон був молодшим, то міг би і в животик його лизнути..." – пишуть в коментарях.

На цьому все не закінчилося. Пізніше Путін публічно привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з Днем народження. Він подарував йому морозиво російського виробництва. Без обіймів і тут не обійшлося.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін Скріншот із відео

Відзначимо, що при цьому Путін проігнорував День народження лідера США Дональда Трампа.

Володимир Путін прибув у заміську резиденцію Рахмона на неофіційний вечеря для лідерів саміту НВЗДА pic.twitter.com/iSbYaJmvVO - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 15 червня 2019 р

Путін і Рахмон в Душанбе: Обнимашки президентського рівня pic.twitter.com/ppS3PvGDSl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 15 червня 2019 р

Володимир Путін перед початком Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з днем народження.



Голова Сі - великий любитель солодкого, і серед подарунків від Путіна було морозиво російського виробництва pic.twitter.com/CL6WOO5QJW - RT російською (@RT_russian) 15 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін знову потрапив в епіцентр насмішок через свій зовнішній вигляд, зокрема, зріст. Цього разу мережу потішило відео, зроблене на саміті Шанхайської організації співробітництва під час офіційного фотографування.

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