Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Курьезы

"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина

1.4т Читать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин разозлил россиян утверждением, что уровень их доходов растет.

Видео с заявлением Путина опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter.

" Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - заявил президент России.

Однако пользователи сети с ним не согласились. В комментариях россияне жестко раскритиковали Путина, заявив, что он нагло лжет.

Новости
"Он умрет, но..." В США предсказали конец эпохи Путина в России

"Наверное, виноват прошлый президент, который находится у власти 20 лет", "Доходы растут? Не видела такого. Только цены!" "Разве можно воспринимать слова Путина всерьез? Я это слышу уже лет 10, а живу всё хуже", "Вообще не растут, народ нищий!" "Лжец и вор!" - пишут в сети.

"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина
"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин взбесил россиян пафосным визитом в Крым в то время, как РФ всколыхнули масштабные пожары в Сибири, потопы, взрывы на военных складах и митинги в Москве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
21
Интересно
8
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кого бесит "нищенская" жизнь в России: чемодан-вокзал-Украина. Там вы приобретете очень востребованную профессию подмывателя старческих польских задниц и, наконец-то, почувствуете себя состоявшимся человеком.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Эй недоумки обозовские , рост зарплат в РФ это медицинский факт . Путин недоволен не быстрым ростом зарплат . У меня жена бюджетник в 14м получала 35000 ,сейчас 46 . Владивосток .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...