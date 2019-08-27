"Лжец и вор!" Россиян взбесило циничное заявление "обеспокоенного" Путина

Глава РФ Владимир Путин разозлил россиян утверждением, что уровень их доходов растет.

Видео с заявлением Путина опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter.

" Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - заявил президент России.

Однако пользователи сети с ним не согласились. В комментариях россияне жестко раскритиковали Путина, заявив, что он нагло лжет.

"Наверное, виноват прошлый президент, который находится у власти 20 лет", "Доходы растут? Не видела такого. Только цены!" "Разве можно воспринимать слова Путина всерьез? Я это слышу уже лет 10, а живу всё хуже", "Вообще не растут, народ нищий!" "Лжец и вор!" - пишут в сети.

Путин о ситуации в экономике: Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство pic.twitter.com/HJYy5Xw9VE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 26, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин взбесил россиян пафосным визитом в Крым в то время, как РФ всколыхнули масштабные пожары в Сибири, потопы, взрывы на военных складах и митинги в Москве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!