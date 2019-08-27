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"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна

2.8т Читати матеріал російською

Глава РФ Володимир Путін розлютив росіян твердженням, що рівень їх доходів зростає.

Відео з заявою Путіна опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter.

"Реальні доходи людей ростуть повільно. Такий стан справ не може не викликати занепокоєння", - заявив президент Росії.

Однак користувачі мережі з ним не погодилися. У коментарях росіяни жорстко розкритикували Путіна, заявивши, що він нахабно бреше.

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"Напевно, винен колишній президент, який перебуває при владі 20 років", "Доходи зростають? Не бачила такого. Тільки ціни!" "Хіба можна сприймати слова Путіна всерйоз? Я це чую вже років 10, а живу все гірше", "Взагалі не ростуть, народ бідний!" "Брехун і злодій!" - пишуть в мережі.

"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна
"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму в той час, як РФ сколихнули масштабні пожежі в Сибіру, потопи, вибухи на військових складах і мітинги в Москві.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Хохол Віталій
Хохол Віталій
Денег нет но вы держитесь. Медьведев
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1
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Кого бесит "нищенская" жизнь в России: чемодан-вокзал-Украина. Там вы приобретете очень востребованную профессию подмывателя старческих польских задниц и, наконец-то, почувствуете себя состоявшимся человеком.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Колорад Ваня:"Кого бесит "нищенская" жизнь в России: чемодан-вокзал-Украина.". А есть ещё чемодан-вокзал-Запад, что и выбирают миллионы россиян, у которых телевизор никак не победит холодильник.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Эй недоумки обозовские , рост зарплат в РФ это медицинский факт . Путин недоволен не быстрым ростом зарплат . У меня жена бюджетник в 14м получала 35000 ,сейчас 46 . Владивосток .
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