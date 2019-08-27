"Брехун і злодій!" Росіян розлютила цинічна заява "стурбованого" Путіна

Глава РФ Володимир Путін розлютив росіян твердженням, що рівень їх доходів зростає.

Відео з заявою Путіна опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter.

"Реальні доходи людей ростуть повільно. Такий стан справ не може не викликати занепокоєння", - заявив президент Росії.

Однак користувачі мережі з ним не погодилися. У коментарях росіяни жорстко розкритикували Путіна, заявивши, що він нахабно бреше.

"Напевно, винен колишній президент, який перебуває при владі 20 років", "Доходи зростають? Не бачила такого. Тільки ціни!" "Хіба можна сприймати слова Путіна всерйоз? Я це чую вже років 10, а живу все гірше", "Взагалі не ростуть, народ бідний!" "Брехун і злодій!" - пишуть в мережі.

Путін про ситуацію в економіці: Реальні доходи людей ростуть повільно. Такий стан справ не може не викликати занепокоєння pic.twitter.com/HJYy5Xw9VE - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму в той час, як РФ сколихнули масштабні пожежі в Сибіру, потопи, вибухи на військових складах і мітинги в Москві.

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