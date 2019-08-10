"Клоун! Старая кокетка!" Путин взбесил россиян пафосным визитом в Крым

Глава России Владимир Путин разозлил сеть поездкой в оккупированный Крым.

Кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в сети опубликовал видео, как Путин катается по украинской земле на мотоцикле.

Такая пафосная выходка не понравилась россиянам, которые напомнили Путину о проблемах в стране - пожарах в Сибири, потопах, взрывах на военных складах и митингах в Москве.

"Россия тонет и горит, а оно на мопеде катается!" "Как старая кокетка, клоун", "Полстраны горит и тонет, а он катается. Дно пробито", "Испугался митингов, свалил в Крым", "Дед в коляске", "Страна горит, тонет, взрывается, а он катается", - возмущаются россияне.

На "Урале": Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть разозлило фото с Путиным и фанаткой, которое было сделано после парада в честь Дня ВМФ.

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