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Кричал и ломился: русскоговорящий мужчина устроил потоп в отеле в Чехии

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В Чехии разыскивают неизвестного злоумышленника, который умышленно устроил потоп в одной из гостиниц Карловых Вар.

Инцидент произошел еще 11 августа, но правоохранители сообщили о нем только сейчас, пишет "Винегрет". Как выяснилось, рано утром мужчина вошел в отель и первым делом повредил двери на первом этаже, разбив в них стеклянные вставки. Затем он размотал пожарный шлаг, открыл воду и принялся поливать мебель и стены в вестибюле.

"Этого злоумышленнику показалось мало, и он поднялся на второй этаж, где сломал вешалку, кричал и ломился во все номера. Вода при этом продолжала течь, и вестибюль затопило полностью. Затем он постучал в номер, где проживала 70-летняя туристка. Женщина не стала открывать дверь, и тогда хулиган ее выбил", - рассказала представитель полиции Зузана Тыржова.

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Кричал и ломился: русскоговорящий мужчина устроил потоп в отеле в Чехии

Пенсионерка пригрозила, что вызовет полицию, и мужчина ретировался. Владелец отеля оценил ущерб в 500 тыс. крон.

По словам свидетелей, злоумышленник находился под действием наркотиков и говорил на русском языке. Его запечатлела одна из камер безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российских туристок поймали на краже в турецком 5-звездочном отеле.

Место
ЧехияКарловы Вары
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Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Я бы тоже устроил дезинфекцию, если бы рядом не мытые рагули жили
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