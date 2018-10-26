''Кремлин-гремлин'': в Германии випустили пиво имени Путина

В Германии одна из пивоварен выпустили портер, на этикетке которого изображен президент России Владимир Путин.

Фотографию напитка опубликовал на своей странице в Twitter российский блогер Рустем Адагамов. Судя по этикетке, назвали пиво KREMLIN GREMLIN.

"Пиво сегодняшней пятницы: балтийский портер с черной смородиной KREMLIN GREMLIN. Совместный продукт немецкой пивоварни Freigeist Bierkultur из Штольберга и русской Sibeeria Craft Brewery из Праги", - сказано в сообщении.

Пиво сегодняшней пятницы: балтийский портер с черной смородиной KREMLIN GREMLIN. Совместный продукт немецкой пивоварни Freigeist Bierkultur из Штольберга и русской Sibeeria Craft Brewery из Праги. pic.twitter.com/BrLeW1bDQo — Рустем Адагамов (@adagamov) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) продаются конфеты с изображением Путина на этикетке. Они стоят по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.