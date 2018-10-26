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''Кремлин-гремлин'': в Германии випустили пиво имени Путина

1.7тЧитать материал на украинском

В Германии одна из пивоварен выпустили портер, на этикетке которого изображен президент России Владимир Путин.

Фотографию напитка опубликовал на своей странице в Twitter российский блогер Рустем Адагамов. Судя по этикетке, назвали пиво KREMLIN GREMLIN.

"Пиво сегодняшней пятницы: балтийский портер с черной смородиной KREMLIN GREMLIN. Совместный продукт немецкой пивоварни Freigeist Bierkultur из Штольберга и русской Sibeeria Craft Brewery из Праги", - сказано в сообщении.

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''Кремлин-гремлин'': в Германии випустили пиво имени Путина
''Кремлин-гремлин'': в Германии випустили пиво имени Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) продаются конфеты с изображением Путина на этикетке. Они стоят по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.

Персоны
Рустем АдагамовВладимир Путин
Место
Германия
Объекты
пивоРоссияфотографии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Был такой американский мультик времён Второй мировой войны - назывался, если мне не изменяет память, "Русская рапсодия". А в мультике была песенка со словами: "We are gremlins from the Kremlin…". Так что плагиат чистейшей воды. На месте американцев, я подал бы в суд. :)
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