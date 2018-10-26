''Кремлін-гремлін'': у Німеччині випустили пиво імені Путіна

У Німеччині одна з пивоварень випустила портер, на етикетці якого зображений президент Росії Володимир Путін.

Фотографію напою опублікував на своїй сторінці у Twitter російський блогер Рустем Адагамов. Судячи з етикетки, назвали пиво KREMLIN GREMLIN.

"Пиво сьогоднішньої п'ятниці: балтійський портер із чорною смородиною KREMLIN GREMLIN. Спільний продукт німецької пивоварні Freigeist Bierkultur зі Штольберга і російської Sibeeria Craft Brewery з Праги", — сказано в повідомленні.

Пиво сьогоднішньої п'ятниці: балтійський портер із чорною смородиною KREMLIN GREMLIN. Спільний продукт німецької пивоварні Freigeist Bierkultur зі Штольберга і російської Sibeeria Craft Brewery з Праги. pic.twitter.com/BrLeW1bDQo — Рустем Адагамов (@adagamov) 26 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі (Росія) продаються цукерки із зображенням Путіна на етикетці. Вони коштують по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.