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''Кремлін-гремлін'': у Німеччині випустили пиво імені Путіна

9.5тЧитати матеріал російською

У Німеччині одна з пивоварень випустила портер, на етикетці якого зображений президент Росії Володимир Путін.

Фотографію напою опублікував на своїй сторінці у Twitter російський блогер Рустем Адагамов. Судячи з етикетки, назвали пиво KREMLIN GREMLIN.

"Пиво сьогоднішньої п'ятниці: балтійський портер із чорною смородиною KREMLIN GREMLIN. Спільний продукт німецької пивоварні Freigeist Bierkultur зі Штольберга і російської Sibeeria Craft Brewery з Праги", — сказано в повідомленні.

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''Кремлін-гремлін'': у Німеччині випустили пиво імені Путіна
''Кремлін-гремлін'': у Німеччині випустили пиво імені Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі (Росія) продаються цукерки із зображенням Путіна на етикетці. Вони коштують по 2434 руб. (1165 грн) за 1 кг.

Особи
Рустем АдагамовВолодимир Путін
Місце
Німеччина
Об'єкти
пивоРосіяфотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Свиноёбам надо выпустить миску для сбора подаяний с портретом Петрушки и музыкальным чипом с "Щенявмерлой" на дне.Бросил монетку,она и промычала.Предлагаю их раздавать тюнингованным пидоргам по выписке из госпиталя.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Ебанько Михуйло, кто тебе мешает пить мочу путьконоса и закусывать его экскрементами? У каждого свои пристрастия, а Украина, в отличии от кацаперии, страна демократическая)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ну это нормально, еще таблетку для блевотины "Порошенко" пусть выпустят.. У нацистов бандер все такое существование, моча и блевотина)))
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Михайлов Андрей, в Украине не тонут в сортирах и не выливают говно из вёдер под окна, как за 101- м километром от мАц-ква-квы. Так-что, отвечай за собственные фекалии, кацапуаССы- говноед)))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Глава МИД Австрии на свадьбе, которой гостил Путин, выступила против снятия санкций с России до выполнения Минских соглашений. В общем, поматросила и бросила, потому что у неё в каждом порту по Путину.
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