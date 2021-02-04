Кот-акробат рассмешил класс во время онлайн-урока. Видео

Во время онлайн-урока у одной из учениц кот решил разбавить монотонность доклада своей хозяйки и устроил незабываемое шоу.

Инцидент произошел в штате Арканзас, США, пишет Daily mail. Ученики записали этот момент и опубликовали в сети, после чего забавные кадры разлетелись по всему интернету (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Питомец запрыгнул на штору и начал взбираться вверх, однако, когда он решил перепрыгнуть на диван, его когти застряли в занавеске.

Драма разворачивалась позади ничего не подозревающей девочки. На выручку несчастному коту пришла соседка ученицы. Она незаметно (насколько это было возможно) пролезла на коленях к четырехлапому, чтобы спасти плененного шторой бедняжку.

Интересно, что хозяйка кошки ничего не знала о происходящем в комнате, пока не пересмотрела видео со своей речью уже после окончания урока.

Как сообщал OBOZREVATEL, нерадивый пес залез в халат хозяйки и прославился в сети. Собака решила согреться в пушистом халате и залезла в рукав. При этом питомец чуть не разорвал одежду на девушке.