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5 марта • обновлено в 02:31
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Глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК "поздоровались" ногами из-за коронавируса

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Глава Минэнерго России Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на фоне вспышки коронавируса обменялись "приветствием ногами".

Соответствующее видео появилось на Twitter-странице Организации стран-экспортеров нефти. Очевидно, это было шуткой, поскольку пресс-служба также разместила фото рукопожатия Новака с Баркиндо.

Добавим, ролик был снят перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Новак и Баркиндо

Новак и Баркиндо

Скрин видео

Новак и Баркиндо

Новак и Баркиндо

twitter.com/opecsecretariat

Некоторые пользователи сети высмеяли поступок чиновников. "При этом стоят близко друг к другу", "Теперь мы должны беспокоиться о грибке стопы?" "Но ведь обуваются руками", "Разве нельзя просто помахать?" – пишут в комментариях.

Из-за коронавируса: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК обменялись странным приветствием

Скриншот

Из-за коронавируса: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК обменялись странным приветствием

Скриншот

Из-за коронавируса: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК обменялись странным приветствием

Скриншот

Из-за коронавируса: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК обменялись странным приветствием

Скриншот

Из-за коронавируса: глава Минэнерго РФ и генсек ОПЕК обменялись странным приветствием

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что работы над газопроводом "Северный поток-2", который строится в обход Украины, будут завершены несмотря на любое сопротивление США или других стран.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус
Теги
Новости России курьез видео Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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