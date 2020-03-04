Глава Минэнерго России Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на фоне вспышки коронавируса обменялись "приветствием ногами".

Соответствующее видео появилось на Twitter-странице Организации стран-экспортеров нефти. Очевидно, это было шуткой, поскольку пресс-служба также разместила фото рукопожатия Новака с Баркиндо.

Добавим, ролик был снят перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Новак и Баркиндо Скрин видео

Новак и Баркиндо twitter.com/opecsecretariat

Некоторые пользователи сети высмеяли поступок чиновников. "При этом стоят близко друг к другу", "Теперь мы должны беспокоиться о грибке стопы?" "Но ведь обуваются руками", "Разве нельзя просто помахать?" – пишут в комментариях.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что работы над газопроводом "Северный поток-2", который строится в обход Украины, будут завершены несмотря на любое сопротивление США или других стран.

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