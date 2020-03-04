Глава Міненерго Росії Олександр Новак і генеральний секретар ОПЕК Мухаммед Баркіндо на тлі спалаху коронавірусу обмінялися "привітанням ногами".

Відповідне відео з'явилося на Twitter-сторінці Організації країн-експортерів нафти. Очевидно, це було жартом, оскільки пресслужба також розмістила фото рукостискання Новака з Баркіндо.

Додамо, ролик був знятий перед початком засідання моніторингового комітету ОПЕК+.

Новак і Баркіндо Скрін відео

Новак і Баркіндо twitter.com/opecsecretariat

Деякі користувачі мережі висміяли вчинок чиновників. "При цьому стоять близько один до одного", "Тепер ми повинні турбуватися про грибок стопи?" "Але ж взуваються руками", "Хіба не можна просто помахати?" – пишуть у коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що роботи над газопроводом "Північний потік-2", який будується в обхід України, будуть завершені незважаючи на будь-який опір США чи інших країн.

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