Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео

Во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр рассмешил премьер-министра Марка Рютте видео на телефоне.

Соответствующие кадры разлетелись в соцсетях и успели стать мэмом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как король дает премьеру что-то посмотреть в своем смартфоне и последний начинает сильно смеяться.

Король Нидерландов рассмешил премьера в ООН Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на видео. "Скучновата эта ваша ассамблея ООН", "Когда ты король и премьер-министр Нидерландов, но все равно любишь смешные мемы", "Речь президента - это важно, но мемы сами себя не посмотрят", "Когда мемы — твоё всё", – пошутили пользователи.

Видео дня: король Нидерландов показывает смешное видео премьер-министру на собрании ООН во время выступления Дональда Трампа. pic.twitter.com/MkebBsT6Kh — Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) September 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, во время речи Трампа произошел еще один конфуз – министр торговли США Уилбур Росс уснул на 15 минут.

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