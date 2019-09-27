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28 сентября • обновлено в 04:22
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Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео

2.2т Читать материал на украинском

Во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр рассмешил премьер-министра Марка Рютте видео на телефоне.

Соответствующие кадры разлетелись в соцсетях и успели стать мэмом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как король дает премьеру что-то посмотреть в своем смартфоне и последний начинает сильно смеяться.

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Король Нидерландов рассмешил премьера в ООН

Король Нидерландов рассмешил премьера в ООН

Скриншот из видео

Сеть бурно отреагировала на видео. "Скучновата эта ваша ассамблея ООН", "Когда ты король и премьер-министр Нидерландов, но все равно любишь смешные мемы", "Речь президента - это важно, но мемы сами себя не посмотрят", "Когда мемы — твоё всё", – пошутили пользователи.

Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео
Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео
Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео
Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео
Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео
Король Нидерландов рассмешил премьера во время выступления Трампа: курьез попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время речи Трампа произошел еще один конфуз – министр торговли США Уилбур Росс уснул на 15 минут.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
ООН
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Шутка была не смешная, но под короля надо прогнуться)))))
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