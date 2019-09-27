Король Нідерландів розсмішив прем'єра під час виступу Трампа: курйоз потрапив на відео

Під час виступу президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН король Нідерландів Віллем-Олександр розсмішив прем'єр-міністра Марка Рютте відео на телефоні.

Відповідні кадри розлетілися в соцмережах і встигли стати мемом (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео видно, як король дає прем'єру щось подивитися в своєму смартфоні й останній починає сильно сміятися.

Король Нідерландів розсмішив прем'єра в ООН Скріншот з відео

Мережа бурхливо відреагувала на відео. "Нуднувата ця ваша асамблея ООН", "Коли ти король і прем'єр-міністр Нідерландів, але все одно любиш смішні меми", "Промова президента – це важливо, але меми самі себе не подивляться", "Коли меми – твоє все", – пожартували користувачі.

Відео дня: король Нідерландів показує смішне відео прем'єр-міністру на зборах ООН під час виступу Дональда Трампа. pic.twitter.com/MkebBsT6Kh - Me llamo Oleś Filonenko (@taxfreelt) September 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час промови Трампа трапився ще один конфуз – міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув на 15 хвилин.

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