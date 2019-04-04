"Копита не розгинаються!" Путін оскандалився новим проколом зі взуттям

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з новоспеченим главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим знову потрапив у незручне становище через своє специфічне взуття.

На фото, опублікованих Кремлем, користувачі одразу помітили високі підбори на його туфлях. Як відомо, цей прийом команда Путіна використовує для того, щоб штучно відкоригувати його маленький зріст.

"Фокус", зокрема, прокоментував український політолог і блогер Олексій Голобуцький.

Володимир Путін

"Путін у Кремлі з президентом Казахстану Токаєвим. Знову копита Путіну криво змонтували – не розгинаються!" – підкреслив він у своєму Telegram.

Касим-ЖомартТокаев і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли візит президента Росії Володимира Путіна на відкриття заводу Mercedes-Benz у Підмосков'ї.

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