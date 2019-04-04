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"Копита не розгинаються!" Путін оскандалився новим проколом зі взуттям

6.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з новоспеченим главою Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим знову потрапив у незручне становище через своє специфічне взуття.

На фото, опублікованих Кремлем, користувачі одразу помітили високі підбори на його туфлях. Як відомо, цей прийом команда Путіна використовує для того, щоб штучно відкоригувати його маленький зріст.

"Фокус", зокрема, прокоментував український політолог і блогер Олексій Голобуцький.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Путін у Кремлі з президентом Казахстану Токаєвим. Знову копита Путіну криво змонтували – не розгинаються!" – підкреслив він у своєму Telegram.

Касим-ЖомартТокаев і Володимир Путін

Касим-ЖомартТокаев і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли візит президента Росії Володимира Путіна на відкриття заводу Mercedes-Benz у Підмосков'ї.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха)Хлы,как низко вы пали,раз мониторите постоянно обувь Путина)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Присматриваются нерабы к чоботам своего Верховного Божества! Как бы не пришлось эти чоботы на колинях целовать,да щиро дякувать
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