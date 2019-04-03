"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

В сети высмеяли визит президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, глава Кремля прибыл на российском лимузине Aurus.

"У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода "Мерседес" на "Аурусе", – сказано в сообщении.

В комментариях сразу же высмеяли пост Смирнова, отмечая нелепость появления Путина на российском авто при открытии немецкого завода.

"Машина ничего, только печка не работает. Х*йло в пальто ездит", "У него там под пальто бронежилетов 10 надето. Летом тоже в пальто ходить будет", "Ох, точно. Броня-то на машинке тоже того, советская", "Советские только дизайн п*здить могут", "Советские люди на "аурусах" по заводам "Мерседес" не ездят", "Советский должен был бы прилететь на ракете "Восток-1", "Какой же он крохотный", "А че не на кыргызском коне?", "Где климат-контроль, человек в машине мерзнет", "Там из Совка только Путин", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода "Мерседес" на "Аурусе" pic.twitter.com/bKHmFrve4N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети россияне заговорили об "отставке" Путина.

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