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"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

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В сети высмеяли визит президента России Владимира Путина на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, глава Кремля прибыл на российском лимузине Aurus.

"У советских собственная гордость: Владимир Путин приехал на открытие завода "Мерседес" на "Аурусе", – сказано в сообщении.

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В комментариях сразу же высмеяли пост Смирнова, отмечая нелепость появления Путина на российском авто при открытии немецкого завода.

"Машина ничего, только печка не работает. Х*йло в пальто ездит", "У него там под пальто бронежилетов 10 надето. Летом тоже в пальто ходить будет", "Ох, точно. Броня-то на машинке тоже того, советская", "Советские только дизайн п*здить могут", "Советские люди на "аурусах" по заводам "Мерседес" не ездят", "Советский должен был бы прилететь на ракете "Восток-1", "Какой же он крохотный", "А че не на кыргызском коне?", "Где климат-контроль, человек в машине мерзнет", "Там из Совка только Путин", – писали в сети.

"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

Скриншот

"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

Скриншот

"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

Скриншот

"Под пальто 10 бронежилетов": Путин приехал на открытие завода и опозорился

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети россияне заговорили об "отставке" Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Обоз ставит комментарии перхоти подзалупной в топ новостей. Браво браво мне нравится этот скрежет гнилых зубов от безсилия.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Одна алкашня парашенская на хуйла дрочит.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Короче завод открыт, да и аурум тоже ездит
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