Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Курьезы

"Концертный Укроборонпром": Зеленский оконфузился на заседании антикоррупционного нацсовета

463 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля во время заседания национального совета по вопросам антикоррупционной политики не смог выговорить название Государственного концерна "Укроборонпром".

Так, рассказывая о достижениях Украины в сфере борьбы с коррупцией, он привел несколько фактов.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией с государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности…" - в частности сказал он.

Новости
"Докажите, что украинка!" Зеленский наехал на депутата, обозвавшей его "малороссом"

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Николаеве директор аэропорта "наехал" на Зеленского.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Укроборонпром
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel