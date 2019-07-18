"Концертный Укроборонпром": Зеленский оконфузился на заседании антикоррупционного нацсовета

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля во время заседания национального совета по вопросам антикоррупционной политики не смог выговорить название Государственного концерна "Укроборонпром".

Так, рассказывая о достижениях Украины в сфере борьбы с коррупцией, он привел несколько фактов.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией с государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности…" - в частности сказал он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля в Николаеве директор аэропорта "наехал" на Зеленского.

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