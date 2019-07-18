"Концертний Укроборонпром": Зеленський осоромився на засіданні антикорупційної нацради

Президент України Володимир Зеленський 18 липня під час засідання національної ради з питань антикорупційної політики не зміг вимовити назву Державного концерну "Укроборонпром".

Так, розповідаючи про досягнення України у сфері боротьби з корупцією, він навів кілька фактів.

"Ви чули гучну історію з корупцією у державному концерті, еее, концертному, еее "Укроборонпромі". Днями ми передали у правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості..." – зокрема сказав він.

Володимир Зеленський

Трансляція Засідання національної ради з питань антикорупційної політики. Початок моменту о 2:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня у Миколаєві директор аеропорту "наїхав" на Зеленського.

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