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"Концертний Укроборонпром": Зеленський осоромився на засіданні антикорупційної нацради

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Президент України Володимир Зеленський 18 липня під час засідання національної ради з питань антикорупційної політики не зміг вимовити назву Державного концерну "Укроборонпром".

Так, розповідаючи про досягнення України у сфері боротьби з корупцією, він навів кілька фактів.

"Ви чули гучну історію з корупцією у державному концерті, еее, концертному, еее "Укроборонпромі". Днями ми передали у правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості..." – зокрема сказав він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Трансляція Засідання національної ради з питань антикорупційної політики. Початок моменту о 2:40

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня у Миколаєві директор аеропорту "наїхав" на Зеленського.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Укроборонпром
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Naumenko Nataliia
Naumenko Nataliia
як іще Укроборонпром уроборьонком чи якось іще на назвав (уроборьонок - сприймайте як дитична змія-уробороса, котрий тримає у зубах власний хвіст)
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
преЗЕдент" забыл ", что кроме концертов в мире существуют и концерны. Как он надоел своим невежеством и бахвальством.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Если бы вас шароварных не было,вас стоило бы придумать,столько нелепостей и ржаки как от вашей территории зомболенда нигде не сыщешь,вы опыленные чем то,тридцать лет погружаете себя в дерьмо,все успешнее и успешнее.
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