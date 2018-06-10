Кім Чен Ин розсмішив своїм кортежем та охороною: з'явилося відео

Глава КНДР Кім Чен Ин пересувається в Сінгарупі на лімузині у супроводі охоронців, що біжать за ним.

Відповідне відео опубліковано на YouTube. У Сігнапур північнокорейський лідер прибув для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка повинна відбутися у вівторок, 12 червня.

Охоронці Трампа без зупинки бігли за авто Кім Чен Ина, оточивши його не тільки з боків, але і ззаду.

Цей момент здивував перехожих, проте під час зустрічі з південнокорейським президентом Мун Чже Ином глава КНДР пересувався аналогічним чином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп розповів про долю КНДР після зустрічі з Кім Чен Ином.