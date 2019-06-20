"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина

Сеть удивили новые фото президента России Владимира Путина, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим.

Снимки показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Неслабая стопка: вот как выглядит "массив информационных материалов", с которым Путин работает перед Прямой линией", – прокомментировал он фото главы РФ с бумагами на столе.

"Когда мир уже живет в 21-ом веке, а ты член КПСС из 20-го", – пишут с иронией пользователи в комментариях.

Владимир Путин "УП"

При этом многие обратили внимание на то, что Путин в такую жару сидит в куртке. "Куртка броник закрывает?" – спрашивают они.

Владимир Путин Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Владимирович в интернете.



(Мало кто знает, но именно так #Путину скачивают весь интернет.) pic.twitter.com/JbqMOU7Hj4 — pani Walewska (@pani_walewska) 20 июня 2019 г.

Неслабая стопка: Вот как выглядит "массив информационных материалов", с которым Путин работает перед Прямой линией pic.twitter.com/lq2cCTf7xz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли в сети из-за подыгрывания лидеру КНР Си Цзиньпину.

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