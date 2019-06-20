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"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина

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Сеть удивили новые фото президента России Владимира Путина, на которых он выглядит уставшим и сильно постаревшим.

Снимки показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Неслабая стопка: вот как выглядит "массив информационных материалов", с которым Путин работает перед Прямой линией", – прокомментировал он фото главы РФ с бумагами на столе.

"Когда мир уже живет в 21-ом веке, а ты член КПСС из 20-го", – пишут с иронией пользователи в комментариях.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"УП"

При этом многие обратили внимание на то, что Путин в такую жару сидит в куртке. "Куртка броник закрывает?" – спрашивают они.

Владимир Путин

Владимир Путин

Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин

Владимир Путин

Twitter Дмитрия Смирнова

"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина
"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина
"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина
"Кхе-кхе": сеть поразило фото постаревшего Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина высмеяли в сети из-за подыгрывания лидеру КНР Си Цзиньпину.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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леня зе
леня зе
так это ж двойник или тройник темнейего. открывайте горячую линию с Путиным+7 (499) 550 40 40 или +7 (495) 539 40 40, в этом случае звонок будет платным и задавайте вопросы.когда вернет крым.уйдут регулярные части с донбасса. хватит посылать его в коментах-пошли в прямом эфире
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Вызвало ажиотаж
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