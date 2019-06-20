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"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна

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Мережу здивували нові фото президента Росії Володимира Путіна, на яких він виглядає втомленим і дуже постарілим.

Знімки показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Нічогенька стопка: ось як виглядає "масив інформаційних матеріалів", із яким Путін працює перед Прямою лінією", – прокоментував він фото глави РФ із паперами на столі.

"Коли світ уже живе в 21-му столітті, а ти член КПРС із 20-го", – пишуть з іронією користувачі в коментарях.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"УП"

Водночас багато хто звернув увагу на те, що Путін у таку спеку сидить у куртці. "Куртка бронік закриває?" – запитують вони.

Володимир Путін

Володимир Путін

Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Путін

Володимир Путін

Twitter Дмитра Смирнова

"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна
"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна
"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна
"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі через підігравання лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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леня зе
леня зе
так это ж двойник или тройник темнейего. открывайте горячую линию с Путиным+7 (499) 550 40 40 или +7 (495) 539 40 40, в этом случае звонок будет платным и задавайте вопросы.когда вернет крым.уйдут регулярные части с донбасса. хватит посылать его в коментах-пошли в прямом эфире
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Вызвало ажиотаж
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