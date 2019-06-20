"Кхе-кхе": мережу вразило фото постарілого Путіна

Мережу здивували нові фото президента Росії Володимира Путіна, на яких він виглядає втомленим і дуже постарілим.

Знімки показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Нічогенька стопка: ось як виглядає "масив інформаційних матеріалів", із яким Путін працює перед Прямою лінією", – прокоментував він фото глави РФ із паперами на столі.

"Коли світ уже живе в 21-му столітті, а ти член КПРС із 20-го", – пишуть з іронією користувачі в коментарях.

Володимир Путін "УП"

Водночас багато хто звернув увагу на те, що Путін у таку спеку сидить у куртці. "Куртка бронік закриває?" – запитують вони.

Володимир Путін Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Путін Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Володимирович в інтернеті.



(Мало хто знає, але саме так # Путіну скачують весь інтернет.) Pic.twitter.com/JbqMOU7Hj4 - pani Walewska (@pani_walewska) 20 червня 2019 р

Неслаба стопка: Ось як виглядає "масив інформаційних матеріалів", з яким Путін працює перед Прямий лінією pic.twitter.com/lq2cCTf7xz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 19 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі через підігравання лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

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