"Как скучно я живу!" Собака верхом на плывущем лосе вызвала завистливый ажиотаж в сети

Пользователи сети обсуждают ролик, на котором собака оседлала плывущего лося.

Как утверждается, видео снято в Алтайском крае России. На нем, скорее всего, запечатлен момент, когда животное пытается сбежать от охотников.

"Как скучно я живу!", "Эпичное видео", "Лось, канеш, об*срался, гребёт как будто на соревнованиях", "Похоже собачка хочет отобедать лосем, а не прокатиться", "Отлично кто-то проводит своё лето!", - пишут в комментариях.

Ничего необычного.

Алтайский край. Барбос пересекает реку верхом на лосе!

Отлично кто-то проводит своё лето!😁👍 pic.twitter.com/elaKYdiHDU — Krychek (@Krychek5) 29 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая уродливая собака в мире.

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