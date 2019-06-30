ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Как скучно я живу!" Собака верхом на плывущем лосе вызвала завистливый ажиотаж в сети

1.9тЧитать материал на украинском

Пользователи сети обсуждают ролик, на котором собака оседлала плывущего лося.

Как утверждается, видео снято в Алтайском крае России. На нем, скорее всего, запечатлен момент, когда животное пытается сбежать от охотников.

"Как скучно я живу!", "Эпичное видео", "Лось, канеш, об*срался, гребёт как будто на соревнованиях", "Похоже собачка хочет отобедать лосем, а не прокатиться", "Отлично кто-то проводит своё лето!", - пишут в комментариях.

Новости
Зеленский взорвал зал роботом-собакой и удивленным Ляшко: видео курьезного момента

"Как скучно я живу!" Собака верхом на плывущем лосе вызвала завистливый ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая уродливая собака в мире.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
2
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Интересно...а в России вооще кто нибудь мониторит сети??)))Или это забава чисто украинская...ищут войска в Донбассе???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel