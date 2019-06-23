Названа самая уродливая собака в мире: опубликованы фото

В американском штате Калифорния в городе Петалума прошел конкурс для собак, которых природа обделила красотой.

На звание "самой уродливой собаки в мире" претендовали 19 четвероногих. Большинство из них были подобраны на улице.

Победителем выбрали пса по кличке Шалун-Бродяга с колтунами на седой шерсти, который нашел свою хозяйку в 2014 году.

Шалун-Бродяга BuzzFeed

Помимо титула принес хозяину полторы тысячи долларов призовых и приглашение на шоу Today телеканала NBC.

Пес, занявший второе место BuzzFeed

Пес, занявший третье место BuzzFeed

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Аргентине шестилетний лабрадор по кличке Тото завоевал сердца пользователей сети своей преданностью, за что его назвали новым Хатико.

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