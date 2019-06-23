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Названа самая уродливая собака в мире: опубликованы фото

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В американском штате Калифорния в городе Петалума прошел конкурс для собак, которых природа обделила красотой.

На звание "самой уродливой собаки в мире" претендовали 19 четвероногих. Большинство из них были подобраны на улице.

Победителем выбрали пса по кличке Шалун-Бродяга с колтунами на седой шерсти, который нашел свою хозяйку в 2014 году.

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Шалун-Бродяга

Шалун-Бродяга

BuzzFeed

Помимо титула принес хозяину полторы тысячи долларов призовых и приглашение на шоу Today телеканала NBC.

Пес, занявший второе место

Пес, занявший второе место

BuzzFeed

Пес, занявший третье место

Пес, занявший третье место

BuzzFeed

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Аргентине шестилетний лабрадор по кличке Тото завоевал сердца пользователей сети своей преданностью, за что его назвали новым Хатико.

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Место
США
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Думал , про Порошенку статья ... а не про псов
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