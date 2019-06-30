"Як нудно я живу!" Собака верхом на лосі, що пливе, викликав заздрісний ажіотаж в мережі

Користувачі мережі обговорюють ролик, на якому собака осідлав лося, що пливе.

Як стверджується, відео знято в Алтайському краї Росії. На ньому, швидше за все, відображено момент, коли тварина намагається втекти від мисливців.

"Як нудно я живу!", "Епічно відео", "Лось, канеш, об*срався, гребе як ніби на змаганнях", "Схоже собачка хоче пообідати лосем, а не прокотитися", "Дуже добре хтось проводить своє літо!", - пишуть в коментарях.

Нічого незвичайного.

Алтайський край. Барбос перетинає річку верхи на лося!

Відмінно хтось проводить своє літо! 😁👍 pic.twitter.com/elaKYdiHDU - Krychek (@ Krychek5) 29 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була назван найпотворніший собака в світі.

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