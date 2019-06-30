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"Як нудно я живу!" Собака верхом на лосі, що пливе, викликав заздрісний ажіотаж в мережі

2.1тЧитати матеріал російською

Користувачі мережі обговорюють ролик, на якому собака осідлав лося, що пливе.

Як стверджується, відео знято в Алтайському краї Росії. На ньому, швидше за все, відображено момент, коли тварина намагається втекти від мисливців.

"Як нудно я живу!", "Епічно відео", "Лось, канеш, об*срався, гребе як ніби на змаганнях", "Схоже собачка хоче пообідати лосем, а не прокотитися", "Дуже добре хтось проводить своє літо!", - пишуть в коментарях.

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"Як нудно я живу!" Собака верхом на лосі, що пливе, викликав заздрісний ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була назван найпотворніший собака в світі.

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Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Интересно...а в России вооще кто нибудь мониторит сети??)))Или это забава чисто украинская...ищут войска в Донбассе???
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