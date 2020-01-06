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7 января • обновлено в 01:26
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"Как на своих поминках": сеть разгромила "рождественское лицемерие" Путина в окружении детей

2.3т
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Глава РФ Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил журналист Кремля Дмитрий Смирнов, отметив, что именно тут Путина крестили.

Однако пользователи сети не оценили видео с Путиным, который стоял в окружении детей. Комментаторы заявили, что это все выглядит как нелепая постановка.

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"Какая мерзость", "Чекист и рождество", "Дети – это живой щит?" "Креститься научился?" "Весь этот театр противен", "Что-то грустный президент", "От же старый развратник", "Наставил вокруг себя детей", "Оскверняют праздник лицемерием. С таким лицом стоит, как на своих поминках", "Клоун", "Почему дед грустный?" – пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин оконфузился, публично высказавшись о своих "царских условиях" на встрече с российскими олигархами.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только тупые селюки могут писать "сеть разгромила". От этого заголовка прям разит салом, галушками, мазанкой и вышиванкой. Латыши тоже те ещё русофобы, но они никогда в жизни так не напишут. Культура не позволяет.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Одет из секонхенда! Кто ему образ такой придумал? Лицемерие во всем!
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Кор Павел
Кор Павел
Опять очередную мерзость показал обозреватель. Не удивлюсь если этот интернет журнальчик будет выгорождать педофилов. Особенно если педофил из тех кто считает себя "истиным патриотом"
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