"Как на своих поминках": сеть разгромила "рождественское лицемерие" Путина в окружении детей

Глава РФ Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил журналист Кремля Дмитрий Смирнов, отметив, что именно тут Путина крестили.

Однако пользователи сети не оценили видео с Путиным, который стоял в окружении детей. Комментаторы заявили, что это все выглядит как нелепая постановка.

"Какая мерзость", "Чекист и рождество", "Дети – это живой щит?" "Креститься научился?" "Весь этот театр противен", "Что-то грустный президент", "От же старый развратник", "Наставил вокруг себя детей", "Оскверняют праздник лицемерием. С таким лицом стоит, как на своих поминках", "Клоун", "Почему дед грустный?" – пишут в сети.

Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Санкт-Петербурге и в третий раз (2012, 2019, 2020 годы) приезжает на праздничную службу в Спасо-Преображенский собор pic.twitter.com/ZhjtcMXQTb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин оконфузился, публично высказавшись о своих "царских условиях" на встрече с российскими олигархами.

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