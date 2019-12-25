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26 декабря • обновлено в 00:19
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"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"

8.8т
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Глава РФ Владимир Путин оконфузился, публично высказавшись о своих "царских условиях".

Инцидент произошел на встрече с олигархами и бизнесменами в Александровском зале Кремля. Видео опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов.

Президент пытался похвастаться местом встречи, однако не смог с первого раза четко сформулировать свою мысль, испытав определенные трудности.

"Мы с вами собираемся в таких красивых интерьерах, я бы сказал в таких царских. И правильно, потому что... Для вас мы хотели создать хорошую, приятную атмосферу", – сказал он.

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В сети жестко отреагировали на высказывание Путина: "А вы и живете, и воруете так, что царям и князьям не снилось", "Скоро корону напялит", "Когда уже нажретесь, паразиты", "А народ? Что для народа?"

"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"
"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"
"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"
"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"
"Когда уже нажретесь, паразиты!" Путин начал заикаться из-за "царских условий"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли каток в Новосибирске, в шутку назвав именем Путина из-за неожиданной формы.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
При чем тут "нажретесь" и Александровский зал Кремля? А где Путин должен совещания проводить? В студенческой общаге? Или, как один популист из соседней разорившейся страны, на фуд-корте?
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