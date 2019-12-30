"Порвем вас! У вас дырка больше!" Путин отличился нелепой шуткой: видео

Глава РФ Владимир Путин отличился очередной нелепой шуткой.

Видео опубликовал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter. В перерыве хоккейного матча на Красной площади Путин пригрозил "порвать" своих соперников.

"Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович – пончик. Сейчас порвем вас! Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик!" – пошутил Путин.

В перерыве матча на Красной площади.

Путин: Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович - пончик. Сейчас порвем вас!

Бутман: Мы тоже съели!

Путин: Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года Путин стал посмешищем в сети во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Глава РФ, в команде которого играл также министр обороны Сергей Шойгу, забросил десять шайб в ворота противника (14:7).

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