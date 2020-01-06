"Як на своїх поминках": мережа розгромила "різдвяне лицемірство" Путіна в оточенні дітей

Глава РФ Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив журналіст Кремля Дмитро Смирнов, зазначивши, що саме тут Путіна хрестили.

Однак користувачі мережі не оцінили відео з Путіним, який стояв в оточенні дітей. Коментатори заявили, що це все виглядає як безглузда постановка.

"Яка гидота", "Чекіст і різдво", "Діти – це живий щит?" "Хреститися навчився?" "Весь цей театр противний", "Щось сумний президент", "От же старий розпусник", "Наставив навколо себе дітей", "Оскверняють свято лицемірством. З таким обличчям стоїть, як на своїх поминках", "Клоун", "Чому дід сумний?" – пишуть в мережі.

Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі, де його хрестили pic.twitter.com/1noDylE35D - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 6, 2020

Дівчинка і президент: Різдво в Спасо-Преображенському соборі pic.twitter.com/Z1rmER4nNT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 6, 2020

Володимир Путін третій рік поспіль зустрічає Різдво в Санкт-Петербурзі і в третій раз (2012, 2019, 2020 роки) приїжджає на святкову службу в Спасо-Преображенський собор pic.twitter.com/ZhjtcMXQTb - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 6, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін осоромився, публічно висловившись про свої "царські умови" на зустрічі з російськими олігархами.

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