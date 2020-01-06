Головна Новини
7 січня • оновлено в 01:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Як на своїх поминках": мережа розгромила "різдвяне лицемірство" Путіна в оточенні дітей

2.3т
Читати матеріал російською

Глава РФ Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив журналіст Кремля Дмитро Смирнов, зазначивши, що саме тут Путіна хрестили.

Однак користувачі мережі не оцінили відео з Путіним, який стояв в оточенні дітей. Коментатори заявили, що це все виглядає як безглузда постановка.

Новини
"Порвемо вас! У вас дірка більша!" Путін відзначився безглуздим жартом: відео

"Яка гидота", "Чекіст і різдво", "Діти – це живий щит?" "Хреститися навчився?" "Весь цей театр противний", "Щось сумний президент", "От же старий розпусник", "Наставив навколо себе дітей", "Оскверняють свято лицемірством. З таким обличчям стоїть, як на своїх поминках", "Клоун", "Чому дід сумний?" – пишуть в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Путін осоромився, публічно висловившись про свої "царські умови" на зустрічі з російськими олігархами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
17
14
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только тупые селюки могут писать "сеть разгромила". От этого заголовка прям разит салом, галушками, мазанкой и вышиванкой. Латыши тоже те ещё русофобы, но они никогда в жизни так не напишут. Культура не позволяет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Одет из секонхенда! Кто ему образ такой придумал? Лицемерие во всем!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кор Павел
Кор Павел
Опять очередную мерзость показал обозреватель. Не удивлюсь если этот интернет журнальчик будет выгорождать педофилов. Особенно если педофил из тех кто считает себя "истиным патриотом"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги