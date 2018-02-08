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"Хочется убиться об асфальт": маленькая россиянка устроила истерику из-за Путина

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По сети распространяют видео, на котором маленькая девочка "убивается" перед выборами в России из-за того, что хочет, чтобы нынешний глава РФ Владимир Путин остался президентом.

Ролик также опубликовал на своей странице в Twitter российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Иногда, когда такое видишь, хочется на радость ботам убиться об асфальт", - написал он.

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"Я не хочу себе другого президента. Хочу Владимира Владимировича Путина. А если другой президент будет плохой и будет вызывать войну?" - говорит девочка, заливая слезами.

Мама всячески пытается развить тему, спрашивая, что нужно сделать, чтобы не было войны.

Девочка называет Путина добрым.

В сети поднялась волна негодования из-за видео.

Как сообщал "Обозреватель", ранее нашлась информация о жилье Путина в Москве.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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