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"Гроб для Путина?" Шойгу высмеяли в сети за странную поделку

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Министра обороны России Сергея Шойгу высмеяли в сети из-за деревянной поделки, которую тот повез показывать в город Кызыл.

Пропагандистский телеканал "Звезда" показал фото - она представляет собой огромную ракушку-шкатулку.

В сети тут же высмеяли художественный вкус российского чиновника. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий даже спросил, не гроб ли это для президента РФ Владимира Путина.

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Были и другие предположения - пользователи писали, что это может быть мозгом или черепом российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Персоны
Владимир ПутинСергей Шойгу
Место
Россия
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