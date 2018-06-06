"Гроб для Путина?" Шойгу высмеяли в сети за странную поделку

Министра обороны России Сергея Шойгу высмеяли в сети из-за деревянной поделки, которую тот повез показывать в город Кызыл.

Пропагандистский телеканал "Звезда" показал фото - она представляет собой огромную ракушку-шкатулку.

В сети тут же высмеяли художественный вкус российского чиновника. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий даже спросил, не гроб ли это для президента РФ Владимира Путина.

Были и другие предположения - пользователи писали, что это может быть мозгом или черепом российского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.