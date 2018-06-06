"Труна для Путіна?" Шойгу висміяли в мережі за дивну саморобку

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли у мережі через дерев'яний виріб, який той повіз показувати у місто Кизил.

Пропагандистський телеканал "Зірка" показав фото - вона являє собою величезну черепашку-шкатулку.

У мережі тут же висміяли художній смак російського чиновника. Зокрема, український політолог Олексій Голобуцький навіть запитав, чи не труна це для президента РФ Володимира Путіна.

Були й інші припущення - користувачі писали, що це може бути мозком або черепом російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.