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"Труна для Путіна?" Шойгу висміяли в мережі за дивну саморобку

3.6тЧитати новину російською

Міністра оборони Росії Сергія Шойгу висміяли у мережі через дерев'яний виріб, який той повіз показувати у місто Кизил.

Пропагандистський телеканал "Зірка" показав фото - вона являє собою величезну черепашку-шкатулку.

У мережі тут же висміяли художній смак російського чиновника. Зокрема, український політолог Олексій Голобуцький навіть запитав, чи не труна це для президента РФ Володимира Путіна.

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Були й інші припущення - користувачі писали, що це може бути мозком або черепом російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачів спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.

Особи
Володимир ПутінСергій Шойгу
Місце
Росія
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