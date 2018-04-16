"Грамотеи!" Путинское СМИ нелепо оконфузилось

Российское издание "Московский комсомолец" нелепо оконфузилось, назвав тонувших людей утопленниками.

"В МК работают еще те грамотеи. Пишут: "Двоих утопленников спасли вчера спасатели на водоемах в разных районах Москвы". Так утопленники или тонувшие? Если их спасли, значит - они не утонули и не могут называться "утопленниками", - рассказал на своей странице в Facebook журналист Саша Сотник.

Он заявил, что журналисты путинских СМИ владеют лишь "языком для "нализа" начальственной задницы".

"Не способные даже критически взглянуть на то, что пишут. "Спасли спасатели"... Это я брюзжу. А то раньше не знал, какие образованцы в путинских СМИ работают..." - добавил Сотник.

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