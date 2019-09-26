"Голубь-шпион": Захарова-"миротворец" рассмешила сеть поездкой в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассмешила сеть, рассказав о поездке в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке (США).

На своей странице в Facebook она обнародовала фото из машины, запечатлев голубя, который сидел на крыше одного из авто.

"Едем в штаб-квартиру ООН. Едет и голубь. Возможно, мира", – написала в посте россиянка.

Мария Захарова Скриншот видео

facebook.com/maria.zakharova.167

facebook.com/maria.zakharova.167

"Это голубь-шпион, на нем датчик GPS", "Натренированный в ЦРУ", "А вот голубям визу дали", "Прям липнут на вас приключения", "Голубь мира – белый, но какой мир – такой и голубь", "РФ и мир это как-то несовместимо, без войн и без "внешних врагов" исчезнет одна из основ государства", – ответили пользователи сети в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев и еще девять россиян не получили визы США и не смогли посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке, на что Мария Захарова бурно отреагировала.

Ранее ее разозлил скандал в ОБСЕ из-за заявлений кремлевских пропагандистов о "российском Крыме". Спикеру МИД не понравилось возмущение украинской и других делегаций.

В этой связи Захарова попыталась язвительно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, копируя манеру его речи, но получила ответ.

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