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27 вересня • оновлено в 19:06
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"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розсмішила мережу, розповівши про поїздку в штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку (США).

На своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила фото з машини, зазнімкувавши голуба, який сидів на даху одного з авто.

"Їдемо в штаб-квартиру ООН. Їде і голуб. Можливо, миру", – написала в пості росіянка.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

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"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

facebook.com/maria.zakharova.167

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

facebook.com/maria.zakharova.167

"Це голуб-шпигун, на ньому датчик GPS", "Натренований у ЦРУ", "А ось голубам візу дали", "Прям липнуть на вас пригоди", "Голуб миру – білий, але який мир – такий і голуб", "РФ і мир це якось несумісно, без воєн і без "зовнішніх ворогів" зникне одна з основ держави", – відповіли користувачі мережі в коментарях.

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Глава комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачев і ще дев'ять росіян не отримали візи США та не змогли відвідати Генассамблею ООН у Нью-Йорку, на що Марія Захарова бурхливо відреагувала.

  • Раніше її розлютив скандал в ОБСЄ через заяви кремлівських пропагандистів про "російський Крим". Спікеру МЗС не сподобалося обурення української та інших делегацій.

  • У зв'язку з цим Захарова спробувала уїдливо звернутися до президента України Володимира Зеленського, копіюючи манеру його мови, але отримала відповідь.

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Особа
Марія Захарова
Місце
США Нью Йорк
Теги
ООН фотографии Новини Росії
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Бухая была(как всегда!)
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Махов Макс
Махов Макс
Захарова дура, она это ежедневно доказывает. Бгггггаааа
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