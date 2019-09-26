"Голуб-шпигун": Захарова-"миротворець" розсмішила мережу поїздкою в США

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова розсмішила мережу, розповівши про поїздку в штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку (США).

На своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила фото з машини, зазнімкувавши голуба, який сидів на даху одного з авто.

"Їдемо в штаб-квартиру ООН. Їде і голуб. Можливо, миру", – написала в пості росіянка.

Марія Захарова Скріншот відео

facebook.com/maria.zakharova.167

facebook.com/maria.zakharova.167

"Це голуб-шпигун, на ньому датчик GPS", "Натренований у ЦРУ", "А ось голубам візу дали", "Прям липнуть на вас пригоди", "Голуб миру – білий, але який мир – такий і голуб", "РФ і мир це якось несумісно, без воєн і без "зовнішніх ворогів" зникне одна з основ держави", – відповіли користувачі мережі в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачев і ще дев'ять росіян не отримали візи США та не змогли відвідати Генассамблею ООН у Нью-Йорку, на що Марія Захарова бурхливо відреагувала.

Раніше її розлютив скандал в ОБСЄ через заяви кремлівських пропагандистів про "російський Крим". Спікеру МЗС не сподобалося обурення української та інших делегацій.

У зв'язку з цим Захарова спробувала уїдливо звернутися до президента України Володимира Зеленського, копіюючи манеру його мови, але отримала відповідь.

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