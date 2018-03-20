Голосовали собаки и парализованные: россиянка раскрыла правду о выборах Путина

В сети появилось видео, на котором россиянка иронизирует над победой Владимира Путина на выборах президента РФ.

В опубликованном на Facebook видео женщина рассказала, как россияне празднуют водкой, на которую дают скидку 20%. Она также говорит о высокой явке "200 млн человек" и 98% голосов за Путина.

"Нет слов просто – этот день наступил и Владимир Владимирович остается с нами. Я молилась - два дня не спала не ела. Мы всей семьей пошли на выборы и вот стало сегодня известно, что он победил. Я боялась, что могут эти засланные казачки прорваться к власти, но нет", - говорит она.

По словам женщины, на выборы пришел ее 15-летний сын, парализованная бабушка и даже собаки.

"У меня бабушка 98 лет, парализованная, ползла за Путина проголосовать. Сынок мой тоже ходил голосовать – с бокса отпросился, ему 15 лет – он тоже голосовал. Все люди голосовали – собаки даже голосовали. Так все любят Путина", - говорит она.

В ролике россиянка также говорит об Украине как о "недостране", поляков называет "сволочами", а китайцев "косоглазыми обезьянами".

"Теперь все по-другому будет – Америку эту, Аляску вернем. Все будет нормально – всех порвем, мы с Путиным. Весь Ростов лежит пьяный и празднует, что Путин победил. Мы празднуем - у нас все закрыто сегодня. Хотя сегодня уже понедельник – все равно все празднуют, вся страна – салюты будут сегодня. На водку 20% скидка. Сейчас муж еще три бутылки принесет", - рассказывает женщина.

В комментариях к записи некоторые отмечают чувство юмора, но в то же время многие считают поведение девушки на видео типичным для поклонников Путина.

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