Голосували собаки і паралізовані: росіянка розкрила правду про вибори Путіна

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка іронізує над перемогою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

В опублікованому на Facebook відео жінка розповіла, як росіяни святкують горілкою, на яку дають знижку 20%. Вона також говорить про високу явку "200 млн чоловік" і 98% голосів за Путіна.

"Немає слів просто - цей день настав і Володимир Володимирович залишається з нами. Я молилася - два дні не спала не їла. Ми всією сім'єю пішли на вибори і ось стало сьогодні відомо, що він переміг. Я боялася, що можуть ці заслані козачки прорватися до влади, але ні", - каже вона.

За словами жінки, на вибори прийшов її 15-річний син, паралізована бабуся і навіть собаки.

"У мене бабуся 98 років, паралізована, повзла за Путіна проголосувати. Синок мій теж ходив голосувати - з боксу відпросився, йому 15 років - він теж голосував. Всі люди голосували - собаки навіть голосували. Так всі люблять Путіна", - говорить вона.

У ролику росіянка також говорить про Україну як про "недокраїну", поляків називає "сволотою", а китайців "косоокими мавпами".

"Тепер все по-іншому буде - Америку цю, Аляску повернемо. Все буде нормально - всіх порвемо, ми з Путіним. Весь Ростов лежить п'яний і святкує, що Путін переміг. Ми святкуємо - у нас все закрито сьогодні. Хоча сьогодні вже понеділок - все одно всі святкують, вся країна - салюти будуть сьогодні. На горілку 20% знижка. Зараз чоловік ще три пляшки принесе", - розповідає жінка.

У коментарях до запису деякі відзначають почуття гумору, але в той же час багато хто вважає поведінку дівчини на відео типовим для шанувальників Путіна.

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