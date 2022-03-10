Глава Чечни Кадыров провел парад в ботинках от Prada за €1250: фото вызвало шутки в сети

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в неловкую ситуацию из-за выбора обуви. На смотр личного состава силовых структур Чечни он пришел в ботинках от Prada стоимостью более тысячи евро.

Парад состоялся еще 25 февраля, однако блогеры обратили внимание на наряд Кадырова недавно. Они сравнили фото с мероприятия с фотографиями этой модели ботинок на сайте бренда.

Эксперты по стилю подтвердили, что это пара Prada Monolith. Стоимость таких ботинок – от 1250 евро (1370 долларов.

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В сети предположили, что Кадыров хотел казаться немного выше на фоне своих соратников. Известно, что к похожим приемам прибегает Владимир Путин, чей рост составляет 168 см.

Отметим, что все остальные кадыровцы, судя по фото, пришли на парад в обычных берцах. Комментаторы при этом шутили, что ботинки главы Чечни уж больно похожи на женские.

Кадыров вскоре отреагировал на ажиотаж из-за своих ботинок в Instagram и попытался оправдаться, сказав, что он якобы не знал, сколько они стоят. По его словам, обувь ему привез племянник.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители территориальной обороны Чернигова обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они сказали, что российские оккупанты, среди которых есть и кадыровцы, способны воевать только с мирным населением Украины, и пригрозили захватчикам последствиями агрессии.

А лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил Кадырову, что сам бы он за его голову не дал бы ни копейки. И сказал, что в Украине его и кадыровцев "будут убивать не за деньги".

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