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"Ф*шисти влаштують новий Чорнобиль!" У мережу потрапило епічне відео з Донецька

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У мережі з'явилося архівне відео з Донецька, на якому зобразили чергову божевільну вигадку "ДНРівців" про плани української влади.

Ролик опублікував у Twitter блогер Necro Mancer. "Переглядаю архіви. Зацініть, чим лякав Беня шахтарів у березні 2014 року. Так і хочеться запитати: "Ну що, і як там зараз із шахтами, які не дали закрити злісному Яценюку?" – підписав він пост.

На відео виступаючий на сцені повідомив шахтарям про те, що з'явилася інформація, що на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк хоче закрити шахти в Донецьку. За його словами, в них планується зберігати радіоактивні відходи з усього світу. "Мета цих фашистів – влаштувати нам новий Чорнобиль!" – шалено кричав він зі сцени.

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"Ф*шисти влаштують новий Чорнобиль!" У мережу потрапило епічне відео з Донецька

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Necro Mancer поділився в мережі знімками важкої військової техніки, яку терористи "ДНР" "засвітили" на окупованому Донбасі.

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