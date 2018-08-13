"Это вообще на русском?" В сети посмеялись над особенностью Льва Толстого

В сети посмеялись над неразборчивым почерком российского писателя Льва Толстого и предложили поставить памятник его жене, которой приходилось бессчетное количество раз переписывать известный роман "Война и мир".

"Полюбуйтесь на почерк Льва Толстого! Предлагаю, чтобы рядом с его памятником ставили памятник Софье Андреевне, которая все это по много раз переписывала! Но сначала умудрялась прочитать!" – пишет в Facebook российская журналистка Екатерина Рождественская.

"Это вы еще не видели его заметок, написанных в алкогольном опьянении!" – заявил певец Юрий Лоза.

“Это вообще на русском? Ни одного слова не смогла разобрать. Не быть мне женой писателя", – отметила Olga Vaseo.

"Уверена, Лев Николаевич потихоньку еще и рецепты выписывал", – добавила Ирина Жукова.

"А по мне так Софья Андреевна и писала все произведения, дабы не распутывать почерк своего супруга", – резюмировала Виктория Борзова.

Facebook Екатерина Рождественская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в легендарном романе Толстого нашли серьезный ляп.