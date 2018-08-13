"Це взагалі російською?" У мережі посміялися над особливістю Льва Толстого

У мережі посміялися над нерозбірливим почерком російського письменника Льва Толстого і запропонували поставити пам'ятник його дружині, якій доводилося незліченну кількість разів переписувати відомий роман "Війна і мир".

"Помилуйтеся на почерк Льва Толстого! Пропоную, щоб поруч із його пам'ятником ставили пам'ятник Софії Андріївні, яка все це по багато разів переписувала! Але спочатку примудрялася прочитати!" - пише в Facebook російська журналістка Катерина Рождественська.

"Це ви ще не бачили його нотаток, написаних в алкогольному сп'янінні!" - заявив співак Юрій Лоза.

"Це взагалі російською? Жодного слова не змогла розібрати. Не бути мені дружиною письменника", - зазначила Olga Vaseo.

"Впевнена, Лев Миколайович потихеньку ще і рецепти виписував", - додала Ірина Жукова.

"Софія Андріївна і писала всі твори, щоб не розплутувати почерк свого чоловіка", - підсумувала Вікторія Борзова.

Facebook Катерина Рождественська

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