"Его сломали?" "Удивленный" пес стал звездой сети

Фотография собаки породы хаски со странным "сломанным" выражением мордочки рассмешила пользователей сети.
Снимок, на котором хаски в странном положении лежит на коленях у хозяина, на развлекательном ресурсе Reddit опубликовал пользователь с ником AAACipher.
"Мне кажется, мой муж сломал собаку", - подписана фотография. Как добавил автор, домашнее животное стоило попробовать "выключить и включить снова".
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Всего за несколько часов сообщение оценили более 15 тис. человек.
"CTRL + ALT + DLT. Перезапустить Husky.exe", - в шутку посоветовал под постом один из интернет-пользователей.
Did you try turning it off and on again? from r/StoppedWorking
Как писал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало милое видео с собакой и уточками.