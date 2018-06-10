"Його зламали?" "Здивований" пес став зіркою мережі

Фотографія собаки породи хаскі з дивним "зламаним" виразом мордочки розсмішила користувачів мережі.

Світлина, на якій хаскі в дивному положенні лежить на колінах у господаря, на розважальному ресурсі Reddit опублікував користувач із ніком AAACipher.

"Мені здається, мій чоловік зламав собаку", - підписана фотографія. Як додав автор, домашню тварину варто було б спробувати "вимкнути й увімкнути знову".

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Всього за кілька годин пост оцінили понад 15 тис. людей.

"CTRL + ALT + DLT. Запустити знову Husky.exe", - жартома порадив під постом один з інтернет-користувачів.

Did you try turning it off and on again ? from r / StoppedWorking

Як писав OBOZREVATEL, раніше мережу зворушило миле відео з собакою і каченятами.