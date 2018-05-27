Заменил утятам маму: сеть растрогало милое видео с собакой

В сети популярности набирает трогательное видео с лабрадором, "усыновившим" девять осиротевших утят.

В ролике, опубликованном на Youtube, снято моменты, когда заботливое домашнее животное носит уточек на спине и отдыхает вместе с ними на лужайке.

Отмечается, что десятилетнего лабрадора зовут Фред. Он вместе с хозяевами проживает в замке Маунтфичет, расположенного в английском графстве Эссекс.

"Опеку" над маленькими птицами пес Фред взял после того, как мать утят съела лиса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пес с необычной внешностью напугал сеть.