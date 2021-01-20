Розкішний палац Путіна викликав хвилю мемів про "шест для Кабаєвої" і кімнату з брудом

Розслідування опозиціонера Олексія Навального про розкішний палац президента Росії Володимира Путіна в Геленджику викликало ажіотаж у мережі.

Кадри, опубліковані заарештованим російським політиком, стали матеріалами для безлічі мемів, а вражаюча дорожнеча особняка Путіна – приводом для їдких жартів. Зокрема, хвиля постів про палац глави РФ з'явилася в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, шикарний будинок площею 17 691 кв. м розташований на березі Чорного моря в Краснодарському краї. Навальний назвав його "цілим містом, а скоріше королівством".

За площею територію можна порівняти з 39 князівствами Монако, а його вартість Фонд боротьби з корупцією оцінив у 100 мільярдів рублів.

Особливу увагу користувачів привернула кімната-"склад бруду" в 18 кв. м, а також кальянна зі сценою і шестом. У Twitter з'явилася серія колажів, на одному з яких на сцену біля шеста "поставили" гімнастку Аліну Кабаєву, якій приписують роман із Путіним.

Більш детально про палац Путіна можна почитати тут.

Пропонуємо подивитися найяскравіші Twitter-пости про розкішний особняк глави РФ:

Нагадаємо, в мережі порівняли фотографії купання Путіна на Водохреще в 2018-му і в 2021 році. На новому знімку видно, що глава РФ набрав вагу.

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